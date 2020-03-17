"Ekonomide bir daralma yaşanabilir" BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, Corona virüse karşı alınan önlemlere rağmen, virüsün küresel ekonominin yanı sıra Türkiye'de de bir durgunluğa neden olabileceğini söyledi.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, Corona virüsü salgınının yarattığı tedirginlik devam ederken, ekonomi ayağında virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Beyaz yakalıların evden çalışması, kronik rahatsızlığı bulunan mavi yakalılara izin verilmesi gibi şirketlerin bu dönemde gerekli adımları attığını belirten Rasim Çağan, özellikle tekstil sektöründe uluslararası siparişlerin düşüşüne dikkati çekti. Çağan, firmaların ellerindeki siparişleri erittiğini, sürecin uzaması halinde ise daralmanın daha da derinleşebileceğini ifade etti.

"SÜRECİ İYİ YÖNETMEK ZORUNDAYIZ"

Çağan, alınan tedbirlere ilişkin şunları söyledi: "Bu dönemde fabrikalar, servisler sürekli dezenfekte ediliyor hem de dışarıdan gelen teması olabildiğince azaltmaya çalışıyoruz. Beyaz yakalıların evden çalışmasının yanı sıra mavi yakalılarda risk altında bulunan çalışanlar idari izinli sayılıyor. Süreci böyle yönetmek zorundayız. Çalışanlar arasında anneler var. Belki bir hafta idare edecekler ama süreç uzarsa onlara da izin vermemiz gerekebilir."

"EKONOMİDE BİR DARALMA KAÇINILMAZ GÖRÜNÜYOR"

Çağan, özellikle tekstil sektöründe global şirketlerin siparişlerini azalttığını ve sürecin daha da uzaması halinde ekonomik daralmanın artacağını vurgulayarak, "Siparişlerde düşüşler başladı. Özellikle tekstil tarafında büyük markalar alımlarını durduruyor. Bunun da iki sebebi var; birincisi bu markalar önlerindeki pazarı göremiyor, ikinci ve enteresan olanı da kendilerince bu işe hizmet etmeye çalışıyorlar. Yani bir bütünlük içinde hareket ediyorlar. Fabrikaların daha az çalışması ve insanların daha fazla evde kalarak bu izolasyon sürecini geçirmelerini sağlamak için siparişleri düşürüyorlar. Ve bu daralmanın süreceği öngörülüyor. İlk aşamada belki çok sert bir daralma yaşanmayacak, çünkü önceden verilen siparişlerin şu an üretimi devam ediyor. Fakat 15 gün sonra eğer durum böyle sürerse ekonomideki daralmanın şiddetini daha da hissedebiliriz" diye konuştu.

"AVRUPA'NIN SÜRECİ YÖNETMESİ DAHA ZOR"

Corona virüse bağlı durağanlığın Avrupa'da yönetilmesinin ise daha zor olacağını kaydeden Çağan, "Ben bunun birkaç aylık bir süreç olacağını düşünüyordum ama sanırım daha fazla sürecek. Avrupa'nın bu işi yönetmesi ise daha zor. Çok savaş ve kriz yaşamamış Avrupa'nın böyle bir sorunu yönetmekte sorunları olacaktır. Çin daha sert kararlar alacak idari yapıya sahip. Avrupa'da ülkeler kendi sınırlarını kontrol etmeye çalışıyor ve Avrupa Birliği teması da biraz anlamını yitiriyor. Pek çok farklı sonuçları ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler