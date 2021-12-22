Ekonomide 2021 böyle geçti: Temmuz-Ağustos-Eylül
Türkiye, turizm sezonuna denk gelen üçüncü çeyrekte tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele etti.
Türkiye, turizm sezonuna denk gelen üçüncü çeyrekte tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele etti.
Orman yangınları, 28 Temmuz'da Manavgat'ta başladı. Antalya, Muğla ve Isparta başta olmak üzere 54 ilde yaklaşık 300 orman yangınına, karadan, havadan ve denizden müdahale edildi.
Yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle dünyada bozulan tedarik zincirlerine alternatif arayışlarının Türkiye'ye olan ilgiyi artırdığı bu dönemde, salgınla mücadele kapsamındaki tedbirlerle üretime devam eden Türk şirketleri, yurt içinde ihtiyaçları karşılarken ihracatta mevcut pazarlara yenilerini ekledi. Türkiye ekonomisi, yüksek ihracat performansını sürdürdü ve yeni ihracat rekorlarına imza attı.
Üçüncü çeyrekte açıklanan büyüme rakamı, e-ticaret platformu Hepsiburada'nın dünya teknoloji borsası Nasdaq'da halka arz edilmesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunmasının yerli ve milli sistemlerle sağlanmasına yönelik atılan adımlar, önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yılın üçüncü çeyreğindeki bazı önemli gelişmeler şöyle:
1 TEMMUZ
Hepsiburada, dünya teknoloji borsası Nasdaq'da halka arz edilen ilk Türk şirketi oldu.
2 TEMMUZ
İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaşıldı. Gerçekleşen 231,1 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmi rakamı yakalandı.
5 TEMMUZ
Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı.
10 TEMMUZ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, HİSAR A+ Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin tüm unsurlarıyla teslim edildiğini, HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi'nin ise seri üretime geçme aşamasına geldiğini bildirdi.
20 TEMMUZ
Baykar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaştı.
23 TEMMUZ
Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı.
28 TEMMUZ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, Türkiye tarihinin en büyük yangılarının ilki olarak kayıtlara geçti.
29 TEMMUZ
Merkez Bankası, 2021 yıl sonu için yüzde 12,2 olan enflasyon tahminini yüzde 14,1 olarak yukarı yönlü güncelledi. Merkez Bankası, 2022 yıl sonu için yüzde 7,5 olan enflasyon tahmini yüzde 7,8 olarak revize etti, 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 5 olarak korudu.
30 TEMMUZ
Türk lirası mevduatlara stopaj desteği ile bazı sektörlerde KDV indiriminde süre eylül sonuna uzatıldı.
2 AĞUSTOS
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıklarken "Son 12 aylık ihracatımız 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz. Temmuz ayı ihracatımız da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatıdır." dedi.
3 AĞUSTOS
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 1,8, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 18,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,92 oldu.
12 AĞUSTOS
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve daha sonra Muğla ve Isparta'nın da aralarında bulunduğu 54 ilde görülen orman yangınların kontrol altına alındığı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hem havadan hem karadan müdahaleyle 16 günde 297 yangını kontrol altına aldık." değerlendirmesinde bulundu.
1 EYLÜL
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüme kaydetti. Bu oranla 1999 yılından itibaren açıklanan yeni serideki en yüksek büyüme rakamına ulaşıldı. Kişi başına GSYH, cari fiyatlarla 60 bin 525 lira, dolar cinsinden ise 8 bin 597 dolar olarak hesaplandı.
2 EYLÜL
Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaşıldı. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırıldı.
3 EYLÜL
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 1,12, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,77 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,25, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 45,52 oldu.
5 EYLÜL
Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
8 EYLÜL
Bazı hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi oranları yılbaşına kadar yüzde sıfır olarak uygulanması kararlaştırıldı.
25 EYLÜL
Ticaret Bakanı Muş'un talimatıyla 5 zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirildi.
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) December 21, 2021
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AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi Haberleri