Ekonomide 2020 böyle geçti (3)

Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ve yeni normalleşme dönemiyle birlikte yılın üçüncü çeyreği itibarıyla toparlanma patikasına girdi.

AA muhabirlerinin derlemelerine göre, Kovid-19 nedeniyle tüm dünyada ticaretin yavaşlaması ile ivme kaybeden Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yeniden toparlanma dönemine girdi. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, Kovid-19 etkilerinin görüldüğü ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daralırken, üçüncü çeyrekte gelen veriler yılın tamamına yönelik beklentileri yükseltti.

Sanayi Üretim Endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 17,6 yükselirken, Türkiye bu artış oranıyla Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Endeks, temmuzda da aylık bazda yüzde 8,4 yükselerek yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki seviyesinin üzerine çıktı.

Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen önlem ve teşvikler ile kamu bankalarının düşük oranlı kredileri başta olmak üzere sektörel kampanyalar ve normalleşme adımları, haziranda konut satışında rekorların görülmesini sağladı. Haziranda bir önceki aya göre yüzde 449 yükselişle 101 bin 504 ipotekli konut satışı gerçekleşti. Konut satışlarında temmuzda da yıllık bazda yüzde 124,3 artış görülürken, tüm zamanların satış rekoru kırıldı.

Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verileri de hazirana göre yüzde 11,8 artarak 82,2 değerine, eylülde aylık bazda yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi.

İhracatta güçlü çıkış göstergesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda açıkladığı haziran ayı ihracatının, mayıs ayına göre yüzde 35, 2019'un aynı ayına göre yüzde 15,8 artış kaydettiğini belirterek, bu rakamları, Türkiye'nin sağlık alanında olduğu gibi ekonomi alanında da diğer ülkelere göre ayrışarak güçlü bir çıkış sinyali olarak değerlendirdi.

Temmuzda da ihracat bir önceki aya göre yüzde 11,5 artış kaydetti.

Birçok sektöre vergi indirimi desteği

Cumhurbaşkanı Kararı ile restoran hizmetlerinden yolcu taşımacılığına, konser, fuar ve lunapark giriş ücretlerinden düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetlerine, berberlik ve kuaförlük hizmetlerinden bakım ve onarım hizmetlerine kadar pek çok sektörde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

Turizm ile doğrudan ve dolaylı ilgili olan konaklama hizmeti, yeme-içme sektöründe verilen hizmetler ile sinema, tiyatro, opera, operet, bale ve müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerin yüzde 8 olan KDV oranları da yıl sonuna kadar geçici olarak yüzde 1'e indirildi.

Esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı ve şirketlerin iş yerleri için yapılan kira ödemeleri üzerinden yine yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 20 yerine yüzde 10 gelir vergisi kesintisi yapılması kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, 2021-2023 dönemini kapsayan "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi" ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklandı.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde ekonomide öne çıkan bazı olaylar şöyle:

2 Temmuz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Pekcan, haziran ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 13 milyar 469 milyon dolara çıktığını bildirdi.

3 Temmuz

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu.

4 Temmuz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edilmesine yönelik Halkbank tarafından sunulan "Esnaf Destek Paketi" çerçevesinde sağlanan işletme kredisinden 700 bin esnafın yararlandığını belirterek, kullandırılan kredi tutarının 17,2 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

10 Temmuz

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalışla yüzde 12,8 oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı kapsamında kadın kooperatiflerine kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'e, diğer bölgelerde yüzde 50'ye kadar olmak üzere 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceklerini bildirdi.

13 Temmuz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sanayi üretim endeksi mayısta aylık bazda yüzde 17,4 artarken, yıllık bazda yüzde 19,9 azaldı.

14 Temmuz

Bazı demir çelik ürünlerinde uygulanan ve geçici olarak artırılan gümrük vergilerinde süre uzatımına gidildi. Vergisi artışına dair uygulama, 30 Eylül 2020'ye kadar uzatıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu

16 Temmuz

Türkiye'nin, merkezi yönetim bütçesi gelirleri haziran ayında 66,3 milyar lira, giderleri 85,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

20 Temmuz

Milli telsiz EHKET'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı.

22 Temmuz

e-Tarım Portalı kullanıma açıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, e-Tarım Portalı'nın çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm işlemleri tek çatı altında toplayan on-line bir sistem olduğunu belirtti.

23 Temmuz

Kovid-19 salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarın Halkbank'tan aldığı ve ödenmeyen düşük faizli kredi borçları 3 ay ertelendi.

27 Temmuz

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 60 firmaya 3,1 milyon lira idari para cezası uygulanmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

30 Temmuz

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks bu ay hazirana göre yüzde 11,8 artarak 82,2 değerine ulaştı.

31 Temmuz

Kovid-19'un ekonomiye etkilerinin azaltılması için pek çok faaliyet ve hizmette uygulanan vergilerde indirime gidildi.

4 Ağustos

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,02 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,76, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,33 oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığın temmuz ayı geçici dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Pekcan, temmuzda ihracatın bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar olduğunu, geçen ay hem 2020'nin en yüksek ihracat değerine hem de toplamda yüzde 84,5, altın hariç ise yüzde 93,9 ile yılın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşıldığını bildirdi. İthalatın ise temmuzda yıllık yüzde 7,66 düşüşle 17 milyar 756 milyon dolar olduğunu belirtti.

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Türkiye'nin mobil abone sayısı yılın ilk çeyreğinde 81,8 milyona, fiber altyapı uzunluğu da 400 bin kilometreye ulaştı. Mobil kullanım süresinde Avrupa'nın lideriyiz." dedi.

5 Ağustos

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı"na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karaismailoğlu, söz konusu genelgeye ilişkin, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin, toplumun ulaşım anlayışında ve tarzında yeni eğilim ve beklentilerin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirterek, "Tüm ulaşım modlarında verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı ulaşım sistemlerinin geçiş sürecini hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 115 işlenmiş tarım ürünü için yüzde 4,3 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi getirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Danimarka'nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit (EKF) arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandığını bildirdi. Pekcan, "Söz konusu anlaşma ile Türk ve Danimarkalı firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve EKF tarafından birlikte finansman desteği sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Reklam Kurulu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddiasıyla tanıtılan "No Attack" isimli ürüne yönelik sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan 6 ünlü isme ve reklam veren firmaya 104 bin 781'er lira para cezası kesti.

10 Ağustos

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artışla yüzde 12,9 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi olarak kaydedildi. Genç işsizlik oranı mayısta 1,6 puan artışla yüzde 24,9'a yükseldi.

13 Ağustos

Türkiye ve Libya arasında Türk firmaların Libya'da yürüttüğü projelerde yaşanan sıkıntıların çözümü ve yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlamak amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

14 Ağustos

Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 yükseldi.

17 Ağustos

Türkiye'de konut satışları, kamu bankalarının destekleri ve kampanyaların etkisiyle temmuzda yıllık bazda yüzde 124,3 artarak 229 bin 357'ye ulaştı. Bu tüm zamanların en yüksek satış rakamı oldu.

Türkiye'nin, merkezi yönetim bütçesi gelirleri temmuz ayında 86,5 milyar lira, giderleri 116,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

20 Ağustos

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon lira olduğunu bildirdi.

21 Ağustos

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküple ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin bulunmasına yönelik müjdesi ile ilgili, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Buradaki bu potansiyelle birlikte cari açığı değil, cari fazlayı konuşacağımız, döviz fazlasını konuşacağımız yeni dönemin de başladığını, yeni bir sürece girdiğimizi görmüş oldum" ifadelerini kullandı.

27 Ağustos

Giresun'da sel felaketini yaşayan üreticilerin Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) Projesi kapsamındaki kredi borçları 1 yıl süreyle ertelendi.

30 Ağustos

Cumhurbaşkanı kararıyla, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırılırken, eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirilerek bu farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı.

31 Ağustos

Türkiye ekonomisi yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçüldü.

2 Eylül

Ticaret Bakanlığının ağustos ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bültenine göre, GTS kapsamında ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar, ithalat yüzde 20,64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar oldu.

3 Eylül

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,86, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,35 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 11,53 oldu.

6 Eylül

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren raylara indi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk trenin raylara indirildiğini ve setlerin bu ay birleştirilerek performans testlerine başlanacağını bildirdi.

10 Eylül

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 0,4 puan artarak yüzde 13,4'e yükseldi.

14 Eylül

Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası yakaladığı ivmeyi sürdürdü. Endeks, temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 yükselerek yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki 112,6 seviyesi üzerine çıktı.

24 Eylül

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan arz fazlasına bağlı düşük fiyatlı ithalat baskısı riskine karşı muhtelif sektörleri daha etkin şekilde korumak amacıyla bazı sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin 30 Eylül'e kadar kanuni vergi had ve nispetleri dikkate alınarak yükseltilmesi kararlaştırılmıştı. Salgının süreci ve gelişimi göz önünde bulundurularak, söz konusu sanayi ürünlerinin yanı sıra tekstil, deri, konfeksiyon ürünleri için ilave gümrük vergilerinin süresi, yüksek oranlar korunarak, 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

29 Eylül

Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, 2021-2023 dönemini kapsayan "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi" ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı açıklandı. Programda, büyüme hedefleri bu yıl için yüzde 0,3 olarak öngörülürken, 2021'de yüzde 5,8, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 5 olarak belirlendi. YEP'te enflasyon hedefleri ise bu yıl için yüzde 10,5, gelecek yıl için yüzde 8, 2022 yılı için yüzde 6, 2023 yılı için yüzde 4,9 olarak yer aldı. Bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının bu yıl yüzde 4,9, 2021'de yüzde 4,3, 2022'de yüzde 3,9 ve 2023 için yüzde 3,5 olarak hedeflendiği programda, işsizlik oranı hedefleri de bu yıl sonu için yüzde 13,8 olarak belirlendi. Bu hedef gelecek yıl için yüzde 12,9, 2022 yılı için yüzde 11,8 ve 2023 yılı için ise yüzde 10,9 şeklinde sıralandı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır