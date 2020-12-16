Ekonomide 2020 böyle geçti (1)

Türkiye ekonomisinde 2020 yılının ilk çeyreğine, birçok alanda olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve buna karşı alınan tedbirler damga vurdu.

Türkiye ekonomisinde 2020 yılının ilk çeyreğine, birçok alanda olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve buna karşı alınan tedbirler damga vurdu. Salgının olumsuz etkilerinin azaltılması, talep ve fiyatlarda yaşanan dalgalanmaların önüne geçilmesi için yılın ilk çeyreğinde uygulamaya konulan önlemler, sonraki aylarda atılan adımlara da yön verdi.

AA muhabirlerinin yaptığı derlemeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, salgın kapsamında alınan önlemleri içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Ekonomik İstikrar Kalkanı ile 100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini büyük oranda rahatlattıklarını belirtti.

Salgınla mücadele kapsamında yurt dışı uçuşlar kademeli olarak durduruldu. Salgınla mücadele sürecinde ciddi talep artışı yaşanan solunum cihazı, koruyucu maske, tulum, gözlük ve steril eldiven gibi ürünlerin ihracı ön izne bağlandı.

Türkiye'de düzenlenmesi planlanan 16 Mart-30 Nisan dönemindeki tüm ulusal ve uluslararası fuarlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelendi.

Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu. Yıllık nüfus artışı binde 13,9'a geriledi.

2019 ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 ithalatı yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) çelik ürünleri ithalatına uyguladığı korunma önlemi için Dünya Ticaret Örgütünde dava süreci başlattı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı üzerine Wikipedia'yı erişime açtı. Rekabet Kurulu, Google'a 98,3 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

2020 yılının ilk çeyreğinde ekonomide öne çıkan bazı olaylar şunlar:

2 Ocak

KDV'yi mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

3 Ocak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl ithalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar oldu." dedi.

5 Ocak

ASELSAN tarafından geliştirilen ve Yavuz sınıfı fırkateynlere entegre edilen Milli Elektronik Harp Suiti (MEHS) sistemlerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimatları tamamlandı.

6 Ocak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa, Rusya, ABD'nin de aralarında olduğu bazı yerlerde Türkiye'nin Otomobili'nin tasarımları için tescil başvuruları yapıldığını bildirdi.

7 Ocak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dünyadan gelen talebin iç fiyat dengesini olumsuz etkilememesi için patates ve soğan ihracatında ön izin belgesi şartı getirdik." dedi.

9 Ocak

Rekabet Kurulu, Astaldi S.P.A'nın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerinin IC İçtaş'a devrinin izne tabi olmadığını kararlaştırdı.

15 Ocak

BTK, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı üzerine Wikipedia'yı erişime açtı.

28 Ocak

Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen mükelleflere vergi terkini imkanı sağlandı.

30 Ocak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

31 Ocak

MASAK, yasa dışı bahse ve kumara aracılık ettikleri iddiasıyla bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek hanenin yakalandığını bildirdi.

4 Şubat

Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken, yıllık nüfus artışı binde 13,9'a geriledi.

14 Şubat

Rekabet Kurulu, Google'a 98,3 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

4 Mart

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i ile koruyucu maske, tulum, gözlük ve steril eldiveni ihracı ön izne bağlandı.

6 Mart

TÜİK, Türkiye nüfusunun yüzde 50,2'sini erkeklerin, yüzde 49,8'ini kadınların oluşturduğunu açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 41 milyon 721 bin 136 kişilik erkek nüfusuna karşılık, 41 milyon 433 bin 861 kişilik kadın nüfusu bulunuyor.

12 Mart

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalara ilişkin 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladıklarını bildirdi.

13 Mart

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, (Kovid-19 tedbirleri) benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alındığını, böylece rafinerilerin etanol talebinin azalacağını belirtti.

Türkiye'de düzenlenmesi planlanan 16 Mart-30 Nisan dönemindeki tüm ulusal ve uluslararası fuarlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Mayıs sonrasına ertelendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda'ya uçuşların 17 Nisan'a kadar durdurulacağını açıkladı.

16 Mart

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, salgından en fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacağını bildirdi.

17 Mart

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararı gereğince İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'ta dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı.

18 Mart

Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaşın (medikal kumaş) ihracatı kayda bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemleri içeren "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ni duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile 100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıklarını söyledi.

20 Mart

Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Türkiye, AB'nin çelik ürünleri ithalatına uyguladığı korunma önlemi için Dünya Ticaret Örgütünde dava süreci başlattı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, market, manav ve pazarda ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden, hijyenik koşullarda satışa sunulacağını duyurdu.

21 Mart

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kovid-19 tedbirleri kapsamında milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığa bağlı park ve bahçelerde mangal yakılmasının yasaklandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Almanya, Angola, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Cezayir, Cibuti, Çad, Çekya, Çin, Danimarka, Dominik, Ekvador, Ekvator Ginesi, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Kazakistan, Kenya, KKTC, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Nepal, Nijer, Norveç, Özbekistan, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Slovenya, Sri Lanka, Sudan, Suudi Arabistan, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Umman ve Ürdün'den oluşan 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağını duyurdu.

22 Mart

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1'e indirildi.

23 Mart

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, belediyelerden 3 milyar liraya denk gelen 3 aylık kesinti yapılmayacağını, böylece yerel yönetimlere Kovid-19 mücadelesinde kaynak sağlanacağını bildirdi.

Albayrak, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar lira ek kaynak sağlıyoruz." dedi.

24 Mart

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kovid-19 nedeniyle mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirlediklerini, 1,9 milyon kişiyi de mücbir sebep hali kapsamına aldıklarını duyurdu. Muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeler 6'şar ay ötelendi.

25 Mart

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, arz güvenliği için tıbbi maske, solunum cihazı, etil alkol ithalatında ilave gümrük vergisinin kaldırıldığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek vereceklerini duyurdu.

KOSGEB'in geri ödemeli destekleri kapsamında, 30 Haziran'a kadar olan alacaklar 3 ay ötelendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarıyla tüm sektörler ve firmalar için İşe Devam Desteği başlattıklarını bildirdi.

26 Mart

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesi için ihracatını ön izne bağladıklarını açıkladı.

Reklam Kurulu, mart ayında yaptığı 2 toplantıda, haksız fiyat artışı nedeniyle 198 firmaya toplam 10 milyon 90 bin 60 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

28 Mart

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüksek hızlı tren ana hat ve bölgesel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım