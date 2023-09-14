Zuchex Fuarı, Ev ve Mutfak Eşyaları İçin Buluşma Noktası Olacak

Türkiye'nin en büyük ev ve mutfak eşyaları fuarı olan Zuchex, yeni ürünlerin tanıtılacağı ve e-ihracat konusunda profesyonellerin konuşacağı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Her yıl yerli ve yabancı profesyonellerin yoğun katılımıyla gerçekleşen Ev ve Mutfak Eşyaları Zuchex Fuarı, 14-17 Eylül'de TÜYAP Beylikdüzü'nde gerçekleşecek. Bu yıl 33'üncü kez kapılarını açacak fuarda, bin 200 marka yeni ürünlerini tanıtacak. Aynı zamanda Zuchex Fuarı, Türk markalarının global pazarlardaki e-ihracat başarısını artırmak için bu yıl ilk defa 'ZuchXTalks' buluşmalarına da ev sahipliği yapacak.

Tarsus Fuarcılık tarafından Ticaret Bakanlığı, Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) ve KOSGEB destekleriyle bu yıl 33'üncü kez düzenlenecek Zuchex Fuarı'na 81 il, 151 ülkeden bin 200'ü aşkın firma ile 10 bini yabancı toplam 45 bin satın alma ekibi katılacak. 'Sofra ve mutfak eşyaları, pişirme ekipmanları, plastik ev eşyaları / bahçe aksesuarları, ev gereçleri, dekoratif ev ve mutfak eşyaları ile elektrikli ev aletleri' gibi ana kategorilerden oluşacak Zuchex Fuarı, sektörün kendisine 2023 yılı hedefi olarak koyduğu 7 milyar dolarlık ihracata ulaşabilmek için e-ticaret ve e-ihracat konusunda profesyonellerin de sunumları gerçekleşecek.

E-İHRACATTA GENİŞ COĞRAFYALARA ULAŞMAK İÇİN PROFESYONELLER KONUŞACAK

Mutfak eşyası ihracatında İtalya, Hollanda, Polonya ve Çin ile sıkı bir rekabet içinde olan Türkiye, yerli ürünlerini Şili'den Singapur'a kadar çok geniş bir coğrafyaya ihraç ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihracat Konsorsiyumu unvanını kazanan MegaMerchant'ın Kurucusu ve CEO'su Yaman Alpata ile MegaMerchant Pazaryeri Satış Lideri Ece Eğridere Gür, Zuchex 2023'te düzenlenen ZuchXTalks etkinliklerinde 2 ayrı oturumda konuşacak.

Alpata, 'Zuch X Talks' programı çerçevesinde 15 Eylül Cuma günü saat 12.00'da düzenlenecek 'E-ihracat Konsorsiyumu Nedir? - Ne Yapar?' konulu oturumda Ticaret Bakanlığı tarafından E- İhracat yapmak isteyen firmalara verilen desteklerin detaylarını ele alacak. Saat 15.30'da ise uluslararası pazar yerlerine giriş ve yönetim konusunda Türkiye'nin deneyimli isimlerinden MegaMerchant Pazaryeri Satış Lideri Ece Eğridere Gür sahne alacak. Gür, 'İngiltere ve Almanya Pazarında E-Ticaret' başlıklı oturumda yerli markaların Türkiye'nin ihracatının büyük bölümünü gerçekleştirdiği bu iki ülkeye ilk kez giriş ve mevcut e-ticaret faaliyetlerinin artırılması başlıklarında önemli bilgiler paylaşacak. Öte yandan Gür, dinleyicilere e-ihracat dünyasının heyecan verici yeni gelişmelerini aktaracak.

"MUTFAKTAKİ BÜYÜK POTANSİYELİMİZİ KULLANMAMIZ GEREKİYOR"

Zuchex Fuarı'nın kendi alanında dünyanın en yoğun katılımlı ve en çok iş anlaşmasına imza atılan fuarı olduğunu ifade eden MegaMerchant'ın Kurucusu ve CEO'su Yaman Alpata, "Bu noktada Zuchex etkinliklerinde e-ihracat konusunda üreticiler ile etkileşimde bulunabileceğimiz bir panelde yer almaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum" dedi.

Türk mutfak gereçlerinin dünyanın en kaliteli ve en çok tercih edilen ürünleri arasında bulunduğunu belirten Alpata, "Aynı başarının e-ihracat konusunda da yakalanmasını hedefliyoruz. Amazon başta olmak üzere e-ticaret alanlarının kendine has ürün belirleme, fiyatlandırma, satış ve lojistik hizmetleri bulunuyor. MegaMerchant gibi E-Ticaret Konsorsiyum'larının varoluş sebebi, bizim gibi e-ticaret profesyonellerinin yerli markalarımızla çalışarak, onları hedef pazarlarda daha yukarıya taşımaktan geçiyor. Bu kapsamda Zuchex'in e-ihracat yapmak isteyen, daha önce e-ihracat yapmış ama istediği başarıyı yakalayamamış ya da kendi çıtasını daha yukarıya çekmek isteyen Türk markalarıyla bir araya gelmek için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.