Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı 14 Eylül'de Kapılarını Açıyor

Züccaciyeciler Derneği'nin (ZÜCDER) desteğiyle düzenlenen Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, sektörün dünyadaki 3'üncü, Avrupa'nın 2'nci büyük fuarı olarak 14 Eylül'de başlıyor. Fuar, 17 Eylül'e kadar devam edecek ve 150'den fazla ülkeden 1.200 marka ile 45 bin kişiyi bir araya getirecek.

Züccaciyeciler Derneği'nin (ZÜCDER) desteğiyle düzenlenen, sektörün dünyadaki 3'üncü, Avrupa'nın 2'nci büyük fuarı Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 14 Eylül'de kapılarını açmaya hazırlanıyor. ???????

ZÜCDER'den yapılan açıklamaya göre, 12 milyar dolar büyüklüğe ulaşan mutfak sektörünün kalbinin attığı Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 14 Eylül Perşembe günü 33. kez TÜYAP'ta başlayacak. 17 Eylül Pazar gününe kadar sürecek fuar, dünyanın en büyük 3, Avrupa'nın ise en büyük 2. fuarı konumunda bulunuyor.

Geçen yıla göre vites büyüten Zuchex'te 150'den fazla ülkeden 1.200 marka ile 45 bin kişi bir araya gelecek. Sektörün çatı derneği ZÜCDER tarafından düzenlenen Zuchex'te 100 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip 14 salonun tamamı dolarken, fuarın bahçesine açılacak stantların tamamı da tükendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, ağırlıklı olarak Çinli ve Mısırlı satın almacılara yoğunlaşacaklarını belirtti. 2022'de sektörün toplam 6,12 milyar dolar ihracata karşılık 1,47 milyar dolar ithalat yaparak 4,65 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini anlatan Öksüz, "Böylece sektörümüzün dış ticaret fazlası son 10 yılda yüzde 98, son 5 yılda yüzde 64 arttı. Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunuyoruz. Bu yıl da hedefimiz 7 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek. Yaşadığımız felaketler neticesinde ihracatımızda düşüşler meydana gelse de ihracatımızda geçen yılın üzerinde bir performans sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öksüz, bu yıl Zuchex ile en az 2 milyar dolarlık bir iş hacminin gerçekleşmesini beklediklerini belirterek, "Züccaciye ve mutfak eşyaları sektörümüzde Türk üreticisi ürün kalitesi ve hizmet anlamında güzel bir noktaya ulaşmıştır. Bugün 'Made in Türkiye' birçok pazarda tercih edilen bir marka haline gelmiştir. Sektörün ihracat kilogram birim fiyatı son 5 yılda yüzde 13,8 artarak 2022'de 3,95 dolara yükselirken, en çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Fransa ilk 4 ihracat pazarı olarak başı geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın en büyük ithalatçı ülkeleri sektörün odağında

Mesut Öksüz, dünya züccaciye ithalatının yüzde 28'ini gerçekleştiren ABD pazarında Türkiye'nin payının yüzde 1'in altında olmasının söz konusu ülkeyi sektör için hedef pazar yaptığını vurguladı. Kanada, Hong Kong ve Japonya gibi dünyanın en büyük ithalatçılarında da Türkiye'nin payının yüzde 1'in altında kaldığını belirten Öksüz, bu durumun söz konusu ülkelere ihracatta ağırlık verilmesi gerektiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Öksüz, Rusya Federasyonu'nun da dünya ithalatçıları listesinde 9. sırada yer aldığını ve bu ülkenin aynı zamanda coğrafi olarak da Türkiye'ye yakın bölgede bulunduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"2018-2022 yılları arasında Rusya'ya yıllık ortalama yüzde 20 artan ihracat, 2021-2022 arasında yüzde 29 artmıştır. Züccaciye sektörü olarak bu pazara ihracatımız artarken Rusya'ya özel bir zirvede düzenledik. Mısır ile düzelen ilişkiler sonrasında ihracat hızlandı. Mısır'a 2022 yılında yaklaşık 200 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Mısır, en çok ihracat yaptığımız 10. ülke konumunda. 2023 yılında ihracatımızı yüzde 50 oranında artırmayı planlıyoruz. Fuarın da hedeflerimiz için katkı sunacağını düşünüyoruz. Yine dünyanın en büyük ihracatçısı Çin de hedef pazarlarımızdan biri. Kaliteli ürünlerimizde bu pazarı da büyütme hedefimiz var. Yıl içerisinde Çin'de sektörümüze yönelik yapılan fuarda ilk kez Türkiye adına ayrı bir alanda yer almamız, sektörümüzün bu pazardaki çabalarını gösteriyor."