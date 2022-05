ZÜCDER Başkanı Öksüz: 'Çin, A plus ürünleri Türkiye'den alıyor'

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Türkiye'nin dünyadaki züccaciye alanında çok başarılı olduğunu belirterek, "Çin, dünyanın en büyük ihracatçısı olmasına rağmen kalite konusunda bizimle yarışamıyor. Çin, A plus ürünlerini Türkiye'den alıyor" dedi.

Dünyada 200'den fazla noktaya ulaşan züccaciye sektörü, 2021 yılında global sıralamada 10'unculuktan 8'inciliğe yükseldi. 2022 yılında 7 milyar dolar ihracat ile dünya 6.'lığına çıkmayı hedefleyen sektör, yılın ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artışla 1,71 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

ZÜCDER, 15-18 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da Rusya, Fransa, Brezilya, Fas gibi 70 ülkeden 120 dev satın almacının katılımı ve 5 bin iş görüşmesiyle 9. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmalarını düzenledi. ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, Türkiye'nin dünya tedarik zincirindeki kırılmadan ve lojistikteki avantajından dolayı ön plana çıktığını belirten, kaliteli üretimde de iddialı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası veren 5 markasından ve en çok markalaşan iki sektöründen biri olan züccaciye sektörü, endüstriyel mutfak eşyalarından metalden mutfak aletlerine kadar 8 tane sektörü içinde barındırıyor. Her yıl ihracatını yüzde 10-15 arasında artıran ve 2021 yılında 6,033 milyar dolar ihracatla dünya sıralamasından 10'unculuktan 8.'liğe yükselen züccaciye sektörü, 2022 yılında 7 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyor. 2022 yılında dünya 6.'lığına çıkmayı hedefleyen sektörün çatı derneği ZÜCDER, ihracatı ve iç pazardaki ticaret hacmini artırmak için her yıl "Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici Marka Buluşmaları"nı düzenliyor. Geçtiğimiz yıllardaki başarıdan ötürü 2022 yılında 2 tane yapılması kararlaştırılan organizasyonun ilki 15-18 Mayıs tarihleri arasında Antalya Belek'te gerçekleşti. Rusya, Fransa, Brezilya, Fas gibi dünyanın dört bir yanındaki 70 ülkeden, en büyük toptancı, zincir market ve mağaza olmak üzere 120 satın almacının ağırlandığı organizasyonda, 5 binin üzerinde yüz yüze görüşme gerçekleşti.

"Yıl bitmeden yine Antalya'da 10. organizasyonumuza imza atmayı planlıyoruz"

Sadece 10 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren firmaların katıldığı organizasyon hakkında bilgi veren ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, "ZÜCDER'le Zirve'ye başlığı altında düzenlediğimiz B2B organizasyonlarımızı yurt dışına taşımaya karar verdik. Ukrayna-Rusya savaşının ortaya çıkardığı Rusya'daki pazar boşluğundan ötürü ekim ayında Rusya'da aynı etkinliği düzenleyeceğiz. 2023 yılında da Güney Afrika, Dubai, İngiltere, Güney Amerika ve Japonya'da etkinliğimiz olacak. Yıl bitmeden de yine Antalya'da 10. organizasyonumuza imza atmayı planlıyoruz" dedi.

"İran pazarı, ihracata yüzde 25 katkı sağlar"

Hem ihracatı hem de iç pazarda satışları artırmak için yoğun bir takvim oluşturduklarını söyleyen Öksüz, 2023 yılında yurt içinde iki, yurt dışında 5 olmak üzere 7 tane B2B'ye ve 2 tane de fuara imza atacaklarını belirtti. Pandemiyle birlikte kırılan tedarik zincirinde Türkiye'nin avantajlı konuma geldiğini ve lojistik üstünlüğünün olduğunu ifade eden Mesut Öksüz, "Dünyanın en büyük züccaciye ithalatçıları ABD ve Japonya. Özellikle bu 2 pazara yoğunlaşmak istiyoruz. Bir yandan da bu ülkelerin yılbaşı için ürün tedarik süreçleri başladı. Yüzde 80'lere varan kapasite kullanımıyla ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. Çin, dünyanın en büyük ihracatçısı olmasına rağmen kalite konusunda bizimle yarışamıyor. Çin, A plus ürünlerini Türkiye'den alıyor. Örneğin; cam konusunda Çin bizimle yarışamıyor. Suudi Arabistan ile normalleşme sürecinin hızlanması, yakında boykotun kaldırılmasıyla birlikte lüks ürünlerimizi temin ettiğimiz pazarın ihracatımızdaki olumlu yansımalarını göreceğiz. Aynı zamanda İran pazarındaki sıkıntıların ortadan kalkması, ihracatımıza yüzde 25 katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

"İhracat çalışmayan firma kalmadı"

Züccaciye sektörünün ihracat rakamlarıyla da ilgili bilgi veren ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, "2020 yılında ihracatımız 4,6 milyar dolardı. 2021 yılında 6,033 milyar dolara ulaştık ve 2022 yılı için de 7 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Dış ticaret fazlasına baktığımızda da 2020 yılında 3,450 milyar dolar dış ticaret fazlamızı yüzde 30 artırarak 4,6 milyar dolara çıkardık. Bu da ülke ekonomisine verdiğimiz katkıyı gözler önüne seriyor. Miktar bazında ihracatımıza baktığınız zaman da 2020 yılına göre yüzde 20,8 artışla 1,62 milyon ton ihracatımız var. İhracat son 5 yılda yüzde 34 artarken, ihracat kilogram birim fiyatı da son 6 yılın en yüksek değerine yani 3,72 dolara ulaştı" diye konuştu. 1 Ocak-10 Nisan dönemi ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artarak 1,71 milyar dolara ulaşırken, sektör ihracatının yüzde 58'ini ise Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

"Yazın boşalan AVM'leri yabancı turistler dolduruyor"

İç pazarda ise alım gücünün düştüğüne ve bu yüzden sektörde durgunluk yaşandığını ifade eden Öksüz, düğün, Anneler Günü gibi özel dönemlerin sektöre hareketlilik kattığını belirtirken sözlerine şöyle devam etti:

" Türkiye'de çok güçlü bir çeyiz kültürü bulunuyor ve her yıl yaklaşık 600 bin çift evleniyor. Bazen bu rakam 500 binlere kadar düşse de genel olarak biz bunu 600 bin olarak düşünelim ve çiftler evlenmeden 6 ay öncesinden hazırlıklara başlıyorlar. Tencere setlerinden nevresim takımlarına kadar evlerini döşüyorlar. Şimdi sektörümüzde böyle bir hareketlilik başladı. Aynı zamanda Ramazan Bayramı ve Anneler Günü dolayısıyla hem hediyelik eşya hem de elektrikli küçük ev aletleri grubumuzda online ve mağazacılık kısmında satışlarda hareketlilik yaşandı. Yazın ise boşalan AVM'lerde yabancı turistlerin yaptığı alışverişler, iç pazardaki sürekliliği sağlıyor."

"90 tane firma bir araya geliyor"

Türkiye'nin en önemli markalarını bir araya getirdiklerine değinen Öksüz, "Üretici marka buluşmaları zirvemizi 2015 yılından bu yana yapıyoruz. İlk olarak, yurtiçindeki üreticilerle yurtdışından ithalat yapan toptancı ve perakendecileri ithalat yerine yurtiçinden alımlara yönelik olarak başlatmıştık. Gerçekten çok da başarılı oldu bu ve artık bunu bir dünya buluşması haline getirdik. Şu an dünyanın dört bir yanından gelen çok önemli nitelikli alıcılarımız var. Bu alıcılarımızı seçerken tek tek bakıyoruz, yıllık 10 milyon dolar üzerinde cirosu olsun veya bir perakende noktaysa minimum elli tane yüz tane perakende noktası olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Şu an doksan ülkeden 150'ye yakın misafirimiz ve 20'si de yurtiçinden olmak üzere toplamda 110 tane katılımcı var. Yine yerli Türkiye'nin en önemli markalarından 90 tane firmamızı da burada bir araya getiriyoruz" dedi.

"Yurtdışına ağırlık vereceğiz"

Yurtiçinin yanında yurtdışına da ağrılık vereceklerini belirten Öksüz, "Ağustos ayı içinde Kenya ve çevresindeki ülkelerle beraber bir ticari heyet düzenleyeceğiz. Rusya'dan çok büyük talep var. Özellikle Rusya'nın şu an dünyaya kapatılmış olması ve hiçbir yerden ürün alamıyor olmaları, bizim de gözümüze biraz Rusya üzerine götürdü. Ekim ayı başında da Rusya planımız var. 2023 yılında da Güney Afrika, Latin Amerika, Dubai ve Asya ülkeleri gibi ticari faaliyetler düzenleyeceğiz. Yurtiçinde iki yurtdışında dört ülkede etkinliklerimize devam edeceğiz. Buna iki yönlü bakmak lazım birincisi bizim hammadde ithalatı konusunda özellikle Ukrayna ve Rusya çelik hammaddemizin ana tedarikçilerinden bir tanesi dolayısıyla savaş ortamında o bölgeden çelik ithalatı yapmak da bizi etkiledi. Hammadde olarak petrol bizim sanayi ve enerjimizde önemli maliyet kalemlerimizden bir tanesi ve buradaki sıkıntılar bize fiyat anlamında negatif etki oluşturdu" diye konuştu.

"Dünya züccaciye liginde ilk 10 arasındayız"

Türkiye'nin dünya züccaciye liginde ilk 10 arasında olduğunu belirten Öksüz, "Yani dünyada en fazla ihracat yapan ülkeler arasındayız ve bunu her yıl ikişer üçer basamak çıkıyoruz. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya şeklinde devam ediyor. Geçtiğimiz yıl altı milyar dolar ihracat gerçekleştirdik, 1.3 milyar dolar ithalatla 4.7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Sektör olarak her yıl yüzde 10 büyüyen bir sektörüz bunu son beş yıllık rakamlar da gösteriyor. 2016'da 3.9 milyar dolar ihracatı bugün yüzde 54 büyüyerek beş yıl içerisinde 6 milyar dolara çıkarttık. Yüzde 10 büyüme hedefimiz var bunu da yılın ilk çeyreği de gösteriyor. İlk çeyrek de 1.55 milyar dolar ihracat ile bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13.5 oranında büyüdük. Birim fiyat olarak da bakarsak geçtiğimiz yıl 3.55 birim fiyat ortalamamız vardı bunu da yüzde 6.5 oranında büyüterek şu an ilk çeyrek itibariyle 3.83 dolara çıkarttık. Bu Türkiye ortalamasının gayet üstünde. Biz yine yüzde 10 yüzde 15 oranındaki büyüme hedefimizi tutturacağımızı yani 7 milyar dolara yakın bir rakamla kapatacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"En fazla beklentimizin olduğu ülke ABD"

Beklentinin en fazla olduğu ülkenin ABD olduğunu söyleyen Öksüz, "Bugün dünyada en fazla ithalat yapan ülke ABD. Bizim ABD'nin toplam ithalatı içinde aldığımız pay yalnızda binde üç. Yine 5. Sırada Japonya ve 6. Sırada Kanada var. Onlarda da bu binde üçler seviyesinde. Dolayısıyla asıl hedef pazarlarımız bunlar. Bu ülkelere olan ihracatlarımızı iki katına çıkarıyor olmak bile bizim dünyadaki bu züccaciye pastasından Türkiye'deki hedeflediğimiz ihracat rakamına ulaşmamıza çok önemli katkı sağlayacaktır. Afrika'da dünyadaki birçok ülkenin ilgi göstermediği ve rekabet gücünün daha az olduğu bir Pazar. Buradaki yerimizi sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Bunun yanında da ABD, Kanada ve Japonya da hedef ülkelerimiz arasında" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi