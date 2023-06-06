ZÜCDER Başkanı: İngiltere'ye yaptığımız ihracatı yüzde 50 artırdık

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, en çok ihracat yaptıkları ülkenin İngiltere olduğunu belirterek, son 5 yılda İngiltere'ye yaptıkları ihracatı miktar bazında yüzde 20, değer bazında ise yüzde 50 artırdıklarını söyledi. ZÜCDER, ihracatı artırmak amacıyla bu yıl 6 ülkede B2B etkinlikleri düzenlemeye karar verdi. Bu kapsamda İngiltere'de de B2B düzenlenecek.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, en çok ihracat yaptıkları ülkenin İngiltere olduğunu belirterek, "Son 5 yılda İngiltere'ye yaptığımız ihracatı miktar bazında yüzde 20, değer bazında ise yüzde 50 artırdık." ifadesini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 12 milyar dolar büyüklüğü bulunan ve geçen yıl 6,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren züccaciye sektörü, 2023'te ihracatını 7 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor.

ZÜCDER, ihracatı artırmak amacıyla bu yıl 6 ülkede B2B etkinlikleri düzenlemeye karar verdi. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından 2022-2023 dönemi için belirlenen hedef ülkeler arasında yer alan İngiltere'de de B2B düzenlenecek. Dernek, 2023 hedefleri doğrultusunda 7-10 Haziran'da Londra'da "İngiltere Sektörel Ticaret Heyeti" ile yer alacak.

"İngiltere'ye en çok plastik ve metal sofra ürünleri ihraç ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, 2022 yılında sektörlerinin AB ülkelerine önemli miktarda ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Züccaciye ihracatının yüzde 10 payının ve 600 milyon dolarının İngiltere'ye ait olduğunu kaydeden Öksüz, "İngiltere en çok ihracat yaptığımız ülkedir. Son 5 yılda İngiltere'ye yaptığımız ihracatı miktar bazında yüzde 20, değer bazında ise yüzde 50 artırdık. Yapacağımız görüşmeler sonucunda ihracatımıza yüzde 20'lik katkı sunmak istiyoruz. İngiltere'ye en çok plastik ve metal sofra ürünleri ihraç ediyoruz???????." ifadelerini kullandı.