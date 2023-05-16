Züccaciye zirvesi yerli üreticiler ile yabancı alıcıları Antalya'da buluşturdu

Züccaciye sektöründeki üreticiler ile yabancı alıcıları bir araya getiren 11. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Buluşmaları Zirvesi, Antalya'da başladı.

Züccaciye sektöründeki üreticiler ile yabancı alıcıları bir araya getiren 11. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Buluşmaları Zirvesi, Antalya'da başladı.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen zirveye, 50 ülkeden 18'i yerli 100'e yakın firma katıldı.

Türkiye'deki üretici firmaların, açtıkları stantlarda yabancı alıcılarla görüşmeler gerçekleştireceği zirvede, ihracata yönelik ticari bağlantıların ilk adımları atılıyor.

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, AA muhabirine, yılda iki defa gerçekleştirdikleri bu buluşmaların ihracata ciddi katkı sağladığını söyledi.

İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, ABD, Kanada, Arjantin, Brezilya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu hedef pazarlardan nitelikli firmaları Türkiye'ye getirdiklerini ve yerli üreticilerle bir araya getirdiklerini belirten Öksüz, "Getirdiğimiz firmaları tek tek inceliyoruz, 10 milyon doların üzerinde cirosu olan, bizim ürün gruplarına göre ithalat yapan, 50'nin üzerinde zincir mağazaları, perakende noktaları olan alıcılarla üreticilerimizi buluşturuyoruz. Uzun yıllar sürecek bir işbirliğinin temelini atıyoruz." diye konuştu.

Öksüz, zirve kapsamında gelen misafirlere önce Antalya'yı gezdirdiklerini ve gönüllü turizm elçiliği yaptıklarını dile getirdi.

Turistik gezi sonrası üreticilerin açılan stantlarda ürünlerini sergilediklerini aktaran Öksüz, alıcılarla karşılıklı görüşme yaptıklarını kaydetti.

Öksüz, üretici firma temsilcilerini belli aralıklarla yurt dışına götürerek ticari bağlantıların artmasını sağladıklarını da ifade etti.

Zirve, 18 Mayıs'a kadar devam edecek.