Zou Ciayi, Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın Yeni Başkanı Oldu

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Çinli siyasetçi ve ekonomist Zou Ciayi, Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) yeni başkanı olarak göreve başlayacak. AIIB Yönetim Kurulu, Zou'nun 10. Yıllık Toplantısı'nda başkan olarak seçildiğini duyurdu.

Çinli siyasetçi ve ekonomist Zou Ciayi, Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) yeni başkanı seçildi.

AIIB Yönetim Kurulu, bankanın bugün başlayan 10. Yıllık Toplantısı'nda yeni başkan Zou'nun seçildiğini duyurdu.

Bankanın kuruluşundan bu yana görev yapan Başkan Cin Liçün'ün yerine gelecek olan Zou, 5 yıllık görev dönemine 16 Ocak 2026'da başlayacak.

1963 yılında Çin'in Ciangsu eyaletinin Vuşi şehrinde dünyaya gelen Zou, Pekin'de Uluslararası İlişkiler Üniversitesinde lisans, Çin Sosyal Bilimler Akademisinde ekonomi dalında yüksek lisans öğrenimi gördü.

1988 yılında Çin Maliye Bakanlığında çalışmaya başlayan Zou, yıllar içinde Çin'in uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerinin yürütülmesinde kilit görevler üstlendi.

2018-2021 yıllarında Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Zou, halen Çin'in danışma meclisi işlevini yerine getiren Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) İdari Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Asya Altyapı Yatırım Bankası

Türkiye'nin de üyesi olduğu AIIB, Kuşak ve Yol Girişimi başta olmak üzere dünya genelinde altyapı projelerine uluslararası finansman sağlamak üzere Çin'in öncülüğünde 57 ülkenin katılımıyla 2016'da kuruldu.

100 milyar dolar öz sermaye ile faaliyete geçen banka, sonraki yıllarda 53 ülkeyi daha kabul ederek 110 üyeye ulaştı.

Bankaya üye ülkeler, dünya nüfusunun yüzde 81'ini ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 65'inden fazlasını oluşturuyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
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