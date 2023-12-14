Zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı belirlendi

Zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre, zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi. Trafik sigortası azami primi Mayıs 2024'ten itibaren hasar maliyet endeksine göre belirlenecek. Zorunlu trafik sigortasında azami prim artırım tutarı Mayıs ayında yüzde 2 olarak belirlenmişti. - İSTANBUL