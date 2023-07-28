Zorlu Enerji ve Enphase'den "Evsel Çatı GES" eğitimi

Zorlu Enerji, enerji yönetimi teknolojisi şirketi Enphase ile iş birliği kapsamında "Evsel Çatı GES" eğitimlerine İzmir'de başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enphase Energy ile "Evsel Çatı GES" eğitimlerine başlayan Zorlu Enerji'nin İzmir'deki Swissotel Büyükefes'te düzenlenen ve evsel tip çatı GES kullanımı üzerine farkındalık kazandırmayı amaçlayan "Evsel Çatı GES Eğitimi" yüksek katılımla gerçekleşti.

Evsel çatılarda güneş enerjisi kurulumlarında mühendislik, malzeme tedariği ve inşaat faaliyetlerini tek çatı altında toplayan EPC (Engineering Procurement Construction) firmalarının büyük ilgi gösterdiği eğitimde modül seçiminde dikkat edilmesi gerekenler ve mikro eviriciler hakkında bilinmesi gerekenler katılımcılara uygulamalı olarak aktarıldı.

Öte yandan, bu yıl ilki gerçekleştirilen "Evsel Çatı GES" eğitiminin evsel sistemlerin avantajları hakkında farkındalık oluşturmak adına eğitimler devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZES (Zorlu Energy Solutions) Solar Satış Müdürü Veysel Burak Kanat, bu eğitimlerle ülkede verimli ve uzun vadeli çatı sistemleri kurmak isteyen yatırımcıları ve evsel çatı tipi GES kurmak isteyen tüm toplum kesimlerini doğru kanallar üstünden doğru ürünlere ve sistemlere yönlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kanat, Türkiye'nin "Net Sıfır 2053 Ulusal" hedeflerine ulaşmasında da en büyük rolü üstlenmesi beklenen güneş enerjisi sektörü için dünya standartlarıyla uyumlu sistemlerin bugünden kurulmasının en öncelikli konular arasında olduğunu ifade etti.

Enphase Saha Uygulama Mühendisi Güner Seven de, ülkenin 2035 hedefi olan 52,9 gigawatt yenilenebilir enerji kurulu gücüne ulaşmada evsel sistemlerin büyük bir paya sahip olması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şehirlerde elektrikli araçların yükselişine de bağlı olarak enerji talebi günden güne artıyor. Gelecekte merkezlerde oluşacak talep yoğunluğunun karşılanması için şebekelerimizi bugünden güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun en iyi yolu da evsel sistemlerin kullanımını artırarak enerji üretiminin en az altyapı yatırımıyla dağıtık sistemlere geçişini kolaylaştırmak."