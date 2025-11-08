Haberler

Zonguldaklı Usta, Pelet Sobalarıyla Yurt Dışında İlgi Görüyor

Zonguldaklı Usta, Pelet Sobalarıyla Yurt Dışında İlgi Görüyor
Güncelleme:
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Ersin Ürkmez, Rusya'da gördüğü pelet sobasından esinlenerek geliştirdiği çevreci ve ekonomik pelet sobalarıyla büyük talep görmekte. Ürkmez, bu sobaların kömür sobalarına göre yakıt maliyetinde yüzde 50 tasarruf sağladığını belirtiyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Ersin Ürkmez (46), geliştirdiği pelet sobalarıyla yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Çalışmak için gittiği Rusya'da bir kafeteryada gördüğü pelet (sıkıştırılmış odun talaşı) sobasından esinlenen Ürkmez, Türkiye'ye döndükten sonra kendi tasarımını geliştirerek üretime başladı. Günde ortalama 5 soba üreten Ürkmez, ürünlerini 7 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

Ürkmez'in imalathanesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin birçok iline gönderilirken Almanya'daki gurbetçilerden de yoğun talep görüyor. Peletli sobaların kömür sobalarına göre yakıt maliyetinde yüzde 50 tasarruf sağladığını belirten Ürkmez, "Pelet, sıkıştırılmış çam talaşından üretiliyor. Sabah doldurduğunuz pelet, akşama kadar yavaş yavaş yanıyor. Kömürün tonu 25 bin lira civarındayken, peletin tonu yaklaşık 12 bin lira. Yani yarı yarıya tasarruf sağlıyor. Ayrıca çevreci bir soba; karbon salınımı çok düşük, bacayı kirletmiyor, temizliği kolay" dedi.

Peletli sobaların fiyatlarının model ve tasarıma göre değiştiğini belirten Ürkmez, "Ürünlerimiz 7 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkıyor. Elektronik aksamı bulunmayan, tamamen hava ile çalışan bir sistem. Zehirlenme riski yok. Konutlarda, bağ ve dağ evlerinde, kafeteryalarda sıkça tercih ediliyor. Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına kargo ile gönderim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ürkmez, peletli sobaların geleceğin ısıtma sistemi olacağını vurgulayarak, "Kömürlü sobaların yerini artık çevreci ve ekonomik peletli sobalar alıyor. Gurbetçilerimizden ve yerli müşterilerimizden büyük beğeni alıyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK



