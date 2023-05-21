Zonguldaklı balıkçılar dip balıkçılığından umutlu

ZONGULDAK - Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, bu yıl hamsi balığını dinlendirmek gerektiğini ifade ederek, dip balıkçılığından umutlu olduklarını söyledi.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, 2023-2024 yılında yapılacak balıkçılık sezonu öncesinde hazırlıkları değerlendirdi. Kozlu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ergün Kayhan, hazırlıkların devam ettiğini söyleyerek, "1 Eylül'de açılacak 2023-2024 sezonumuz, kıyı balıkçılığı açısından arkadaşlarımız hazırlık yapıyor. Teknelerin bakımlarını, oltaların bakımlarını, ağlarını yapıyorlar. Bakımlarımıza devletin vermiş olduğu destekler var. Desteklerimizi Haziran ayında alacağız" dedi.

Yeni sezonda palamut ve çinakoptan umutlu olduklarını belirten Kayhan, "Bu sene umudumuz palamut ve çinekopta olacak. Artık hamsiyi unutacağız. Hamsiyi dinlemeye bırakmamız lazım. Geçen sene biyolojik gelişimini sağlayamadığı için hamsi balığı küçük avlandı ve maalesef halkımız bu balıktan yararlanamadı" şeklinde konuştu.

"Önceki sezon endüstriyel balıkçılık açısından verimli sezon oldu"

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kayhan, "2022-2023 sezonunda olumlu avcılık da oldu, olumsuz avcılık da oldu. Kıyı balıkçılığı açısından olumsuz oldu. Endüstriyel balıkçılık açısından güzel bir sezon oldu. 1 Eylül'de açılacak 2023-2024 sezonumuz, kıyı balıkçılığı açısından arkadaşlarımız hazırlık yapıyor. Bakımlarımıza devletin vermiş olduğu destekler var. Desteklerimizi Haziran ayında alacağız. Bu sene umudumuz palamut ve çinekoptan olacak. Artık hamsiyi unutacağız. Hamsiyi nadasa bırakmamız lazım. Geçen sene biyolojik gelişimini sağlayamadığı için hamsi balığı küçük avlandı ve maalesef halkımız bu balıktan yararlanamadı" dedi.

Hazırlıklar sürüyor

Mayıs ayında dip avcılığının olacağını ifade eden Başkan Kayhan, "Bu sene masraflarımız çok. Her şeye zam geldiği için devletimizin vermiş olduğu destekler maalesef yeterli kadar karşılayamıyor. Endüstriyel balıkçılık açısından limanımızda iki tane teknemiz var. Bunlar da gerekli bakımlarını yapıyorlar. Kıyı balıkçılığa ve endüstriyel balıkçılığa çok umutluyuz. Geçen sene palamutçuluk çok oldu, çinekop hiç olmadı. Bir de umudumuz istavrit balığında. İstavrit balığı bu sene çok var. Mezgit balığımız nedense az. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Teknelerin bakımlarını oltaların bakımlarını, ağlarını yapıyorlar. Mayıs ayında dip avcılığı yapılacak. Barbunya balığı için yapılacak. Bir umudumuz da o Haziran ayına kadar. Ondan da balıkçı arkadaşlarımızın üç beş kazancı olacaktır" dedi.