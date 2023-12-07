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Zonguldak ve Kırıkkale'de Özel Endüstri Bölgeleri İlan Edildi

7 Aralık 2023 09:24 Son Güncelleme: 09:26 Abone Ol

Zonguldak'ın Kilimli ve Kırıkkale'nin Delice ilçelerinde belirlenen alanlar, özel endüstri bölgesi olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Kilimli'deki alan Eren Holding AŞ Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi, Delice'deki alan ise Safir Tuz Gıda Maden Pazarlama Nakliyat İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ Kırıkkale Özel Endüstri Bölgesi olarak belirlendi.