Zonguldak Valiliği, Esnaf Odaları Birlik Başkanlığının Ekmek Fiyat Talebini Reddetti

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada esnaf odaları birlik başkanlığının valilik makamına sunduğu 37,50 TL'lk kilogram fiyat talebinin yüksek olduğu belirtilerek uygun görülmediği ifade edildi. Zam talebinin yeniden görüşüleceğinin daha uygun olacağı değerlendirilerek itiraz sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Zonguldak'ta fırın işletmecilerinin ekmeğe zam talebinde bulunmasının ardından şehirde bakkallara ve marketlere ekmek servisi yapılmaması üzerine satışlar yalnızca fırınlarda gerçekleştirildi. Bu sırada Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı Valilik makamına ekmeğin kilogram fiyatının 37,50 TL olmasını talep etti. Talebi değerlendiren Zonguldak Valiliği 32 ilde ekmeğin kilogram fiyatının 25 TL'nin altında, 33 ilde 25 TL, 12 ilde 35 TL'nin altında ve 2 ilde 35 olduğunu ve yalnızca iki ilde 35,71 TL olduğunu belirledi. Talepteki ekmek fiyatının belirlenen rakamlardan daha yüksek olduğu tespit edilerek Valilik makamınca uygun görülmediği açıklandı.

Zonguldak Valiliğince yapılan açıklamada şöyle denildi:

"5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nun 62. maddesi gereğince 22.07. 2023 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere ilimiz için hazırlanan 37.50 TL kg Ekmek Fiyat Tarifesi 20.07.2023 Perşembe günü akşam üzeri Valilik makamına sunulmuştur. Talep ile ilgili illerimizdeki kg olarak ekmek fiyat tarifesi uygulamalarına bakıldığında; 32 ilimizde 25.00 TL altında, İlimiz dahil 33 ilimizde 25.00 TL, 13 ilimizde 35.00 TL altında, 2 ilimizde 35.00 TL Sadece 2 ilimizde de 35.71 TL ile en yüksek kg fiyat tarifesi uygulandığı görülmektedir. Hal böyle iken, İlimiz Esnaf Odaları Birlik Başkanlığının Valilik Makamına sunmuş olduğu 37.50 TL kg fiyat talebi yukarıda 2 il için belirtilen 35.71 TL'yi de geçerek en yüksek fiyat talebi olmuştur. Yukarıda belirtilen bilgiler değerlendirildiğinde; ilimiz için talep edilen 37,50 TL fiyat ülkemizde en yüksek kg fiyat tarifesi olması sebebiyle Valilik Makamınca uygun görülmemiş, konunun diğer illerimizdeki uygulamalar doğrultusunda yeniden görüşülmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu itibarla, Kanunun Fiyat Tarifelerine İtiraz başlıklı 6. maddesi gereğince Valiliğimizce itiraz süreci başlatılmıştır." - ZONGULDAK