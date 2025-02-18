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Zonguldak'taki Motorlu Kara Taşıtları Sayısı 193 Bin 904

Zonguldak'taki Motorlu Kara Taşıtları Sayısı 193 Bin 904
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TÜİK tarafından yayımlanan 2025 yılı Ocak ayı istatistiklerine göre Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 193 bin 904 olarak belirlendi. Bu rakam içinde en fazla otomobil, ardından motosiklet ve kamyonet yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, Zonguldak'ta toplam araç sayısı 193 bin 904 olarak kaydedildi. İl genelinde trafiğe kayıtlı araç türleri şöyle sıralandı:

"109 bin 623 otomobil, 4 bin 234 minibüs, bin 806 otobüs, 27 bin 925 kamyonet, 6 bin 884 kamyon, 32 bin 28 motosiklet, 655 özel amaçlı, 10 bin 749 traktör." Veriler, Zonguldak'ta otomobilin en yaygın taşıt türü olduğunu ortaya koyarken, motosiklet ve kamyonetlerin de önemli bir paya sahip olduğunu gösterdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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