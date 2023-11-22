Zonguldak'ta Yerli Hamsi Yoğun İlgi Gördü

Zonguldak'ta havaların soğumasıyla birlikte yerli hamsi tezgahlarda yerini aldı. Vatandaşlar, taze ve uygun fiyatlı olan hamsiye yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta yerli hamsi vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Zonguldak'ta havaların yeniden soğumasıyla yerli hamsi tezgahlarda yerini aldı. Hamsi tezgahlarda 60 TL'den satıldı. Yerli hamsiyi gören vatandaşlarda tezgahlara yoğun ilgi gösterdi. Hamsinin taze olduğu gören bazı vatandaşlar ise poşet poşet aldı.

Balıkçı Oktay Ertürk, "Balık 2-3 gün pahalı oldu. Fiyatlar yeniden düşüşe geçti. Hava soğuduğu zaman balık bollaşır. Hamsi bol olur vatandaş bol bol balık yer. Yine hamside yoğunluk olur. Balıklar taze olarak geliyor. Yerli hamsi" dedi. - ZONGULDAK