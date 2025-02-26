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Zonguldak'ta Yerli Hamsi Fiyatları Düşünce Vatandaşların İlgisi Arttı

Zonguldak'ta Yerli Hamsi Fiyatları Düşünce Vatandaşların İlgisi Arttı
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Zonguldak'ta kar yağışının ardından hamsi fiyatı 150 liraya düştü. Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi. Balıkçı Oktay Ertürk, fiyatların kısa sürede yükselebileceği konusunda uyardı.

Zonguldak'ta fiyatı düşen yerli hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta kar yağışıyla birlikte hamsi fiyatı 200 liraya kadar yükselmişti. Kar yağışının durmasının ardından yerli hamsi kendini gösterdi. Yerli hamsi tezgahlarda 150 liraya alıcı buldu. Hamsinin fiyatının düştüğünü gören vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi. Balıkçı Oktay Ertürk, "Hamsi furyası geldi. Hamsi şuanda 150 lira. Fiyatlar uçar yani. Hamsi bitiyor, ucuzken herkes alsın. 1-2 gün sonra fiyatlar değişir. 200 lira ile 250 liraya yükselebilir. Karlı fırtınalı hava da buradaydık. Vatandaşı balıksız bırakmadık" dedi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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