Zonguldak'ta Yerli Hamsi 100 Liradan Satışta

Karadeniz'den avlanan hamsinin fiyatı Zonguldak'ta 100 liraya düştü. Balıkçılar, hamsinin ucuzlaması nedeniyle yoğun bir talep olduğunu belirtiyor.

Zonguldak'ta yerli hamsi tezgahlarda 100 liradan alıcı buldu.

Zonguldak'ta Karadeniz'den avlanan hamsinin fiyatında düşüş sürüyor. Bugün tezgahlarda 100 liradan alıcı bulan hamsi, fiyatının ucuz olması nedeniyle yoğun ilgi gördü. Balıkçı Batuhan Ertürk, "Bu aralar hamsi 100 lira oldu. Hamsi hatta buradan çıkıyor, Karadeniz Ereğli ilçesinden çıkıyor. Bugün hamsi güzel. 2-3 gündür böyle devam ediyor. Yoğun bir ilgi var, yetişemiyoruz. Hamsi 100 lira iken tüketmek, buzlukta saklamak için tam zamanı. 100 lira bir fiyat değil. 100 liraya bedava hamsi. Hem de bizim hamsimiz Karadeniz hamsisidir. Birkaç gün daha böyle devam eder. Önümüzdeki süreçte 200-250 bandına tekrar yükselebilir. Bu aralar fiyat böyleyken alalım balık yiyelim" dedi. - ZONGULDAK

