Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 164 bin 556 oldu - Haberler

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Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 164 bin 556 oldu

Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 164 bin 556 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 164 bin 556'ya yükseldiği bildirildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 164 bin 556'ya yükseldiği bildirildi.

TÜİK'in Haziran 2022 verilerine göre Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 164 bin 556 oldu. İstatistiklere göre Zonguldak'ta haziran ayında 480 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu kara taşıtları sayısı böylece 164 bin 556 oldu. Verilere göre, haziran ayı sonu itibariyle Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 41 bin 989'u otomobil olmak üzere 41 bin 989 olurken, Bartın'da ise 30 bin 849'u otomobil olmak üzere 54 bin 853'e ulaştı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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