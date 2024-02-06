Zonguldak'ta TKDK irtibat ofisi faaliyete geçti.

Zonguldak'a Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Zonguldak irtibat ofisi açıldı. Ofis, Tarım Bakanlığı ile birlikte IPARD desteklerini sağlayacak ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın giriş katında hizmet verecek. Zonguldak, artık Avrupa Birliği ve Türkiye'nin sağladığı finansman desteği ile IPARD programından yararlanacak. Bu program çerçevesinde, tarımsal işletmelere ve kırsal girişimcilere yönelik geniş bir destek yelpazesi sunuluyor.

IPARD programı çerçevesinde süt ve et üreten tarımsal işletmelere yatırım, söz konusu ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, meyve sebzelerin işlenmesi ile pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra yerel ürünler, mikro işletmelerin geliştirilmesi, kırsal turizm ve kültür balıkçılığının geliştirilmesi için yatırımlar desteklenecek.

Yatırımlar, 50 ile 75 arasında değişen hibe desteği ile desteklenecek ve vergi muafiyetleri sağlanacak. IPARD III Projesi ile bölgenin tarım ve kırsal kalkınması hedeflenirken, yerel üretimin güçlenmesine katkıda bulunulacak. TKDK Zonguldak İrtibat Ofisi, ilgili bilgilendirme ve desteği sağlamak üzere vatandaşlara açık olacak. - ZONGULDAK