Zonguldak'ta Sosyete Pazarında Ucuz Ürünler Yoğun İlgi Gördü
Zonguldak'ın Acılık semtinde kurulan sosyete pazarında 50 liraya satılan ürünler büyük ilgi gördü. Pazarda zücaciye, ayakkabı, eşofman ve kıyafet gibi ürünler yer aldı ve özellikle parça ürünler hızla tükenerek vatandaşlar tarafından kapış kapış satın alındı.
Zonguldak'ta sosyete pazarında 50 liraya satılan ürünler yoğun ilgi gördü.
Zonguldak'ın Acılık semtinde ücretsiz otopark alanına kurulan sosyete pazarı yoğun ilgi gördü. Pazarda, zücaciye, ayakkabı, eşofman ve kıyafet gibi ürünleri yer aldı. Özellikle pazarda parça ürünler yoğun ilgi gördü.
50-150 lira arasında satılan parça ürünleri vatandaşlar kapış kapış aldı. - ZONGULDAK