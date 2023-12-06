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Zonguldak'ta Soğuksu Semtinde Halk Pazarı İlgisiz Kaldı

6 Aralık 2023 12:28 Son Güncelleme: 12:30 Abone Ol

Zonguldak'ın Soğuksu semtinde kurulan halk pazarı, beklenen ilgiyi göremedi. Havanın güzel olmasına rağmen pazar boş kaldı ve esnaf memnun olmadı. Ürün fiyatları ise geçen haftayla aynı kaldı.