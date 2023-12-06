Zonguldak'ta Soğuksu Semtinde Halk Pazarı İlgisiz Kaldı
Zonguldak'ın Soğuksu semtinde kurulan halk pazarı, beklenen ilgiyi göremedi. Havanın güzel olmasına rağmen pazar boş kaldı ve esnaf memnun olmadı. Ürün fiyatları ise geçen haftayla aynı kaldı.
Zonguldak'ta Soğuksu semtine kurulan halk pazarı beklenen ilgiyi görmedi.
Kent merkezinde her hafta çarşamba ve cumartesi günleri kurulan halk pazarı havanın güzel olmasına rağmen boş kaldı. Halk pazarına ilgi olmaması esnafı memnun etmezken etiketler geçen haftayla oranla aynı kaldı.
Tezgahlarda, Patates 15TL, Soğan 10 TL, domates 25 TL, salatalık 15 TL, marul 20 TL, ıspanak 25 TL, patlıcan 15TL, brokoli 40 TL, biber 30 TL kabuska 20 TL havuç 10 TL, portakal 30 mandalina 15 TL'den alıcı buldu. - ZONGULDAK