Zonguldak'ta Soğuk Havalar Balık Fiyatlarını Yükseltti

Zonguldak'ta havaların soğumasıyla birlikte balık fiyatları yükseldi.

Zonguldak'ta son günlerde deniz şartlarının olumsuz seyretmesi balık fiyatlarına yansıdı. Tezgahlarda, hamsi 125 lira, mezgit 200 lira, istavrit 150 lira ve palamut ise 200 liradan alıcı buldu. Fiyatların yüksek olmasına rağmen vatandaşlar balığa ilgi göstermekten vazgeçmedi.

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Halkımızın bu sene balığa ilgisi çok. Palamut bolluğu ile başladık. Daha sonra hamsi ve istavrit bolluğu yaşandı. Son bir haftadır hava müsait olmadığı için, balık azaldı. Bize tezgahlarımıza pahalı geldi. Hamsi 150 lira ile 250 lira biraz düştü fiyatlar. Havalar düzeliyor inşallah bol tutar tekrar denize açılır. Bol bol balık tutarlar ve halkımıza yeniden ucuz balık veririz. Ama az olduğu zaman biz de balığı pahalı alıyoruz. 200 lira mezgit, 150 lira istavrit fiyatı. Çeşitlerimiz bol" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK