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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 13 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta yapılan çalışmalar sonucunda ruhsatsız işletildiği belirlenen 13 maden ocağı imha edildi. Çalışmalarda kaçak kömür ve diğer malzemeler ele geçirildi.