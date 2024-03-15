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Zonguldak'ta Ramazan Ayında Balık Tezgahlarda Yerini Aldı

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Zonguldak'ta Ramazan ayının ilk günlerinde denize çıkmayan balıkçılar nedeniyle tezgahlar boş kaldı. Ancak balıkçıların yeniden denize açılmasıyla birlikte istavrit ve mezgit gibi balıklar tezgahlarda yerini aldı. İstavrit 60 lira, mezgit ise 100 liradan alıcı buldu.

Zonguldak'ta Ramazan ayının ilk günlerde tezgahlarda olmayan balık yeniden kendini gösterdi. İstavrit 60 lira, mezgit ise 100 liradan alıcı buldu.

Zonguldak'ta Ramazan ayının ilk gününde balıkçıların denize çıkmaması nedeniyle tezgahlar boş kaldı. Yeniden denize açılan balıkçılar balıkla döndü. Balığın yeniden tezgaha çıkmasıyla birlikte vatandaşlarda tezgahlara ilgi gösterdi. İstavrit 60 lira, mezgit 100 lira ve tirsi 50 liradan alıcı buldu.

İstavritin fiyatının ucuz olması ise vatandaşlar tarafından daha çok ilgi gördü. Balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu, "Ramazan ayında vatandaşlar ilk gün balığa yer vermiyor. Yıllardır bu böyle. Ama sonraki günlerde işler açılıyor. Yine balığı getiriyoruz. Kayıklar ilk gün çıkmadılar. Artık onlar çıkmaya başladılar. İstavrit balığı, mezgit balığı ve tirsi balığı geliyor. Bu sene biliyorsunuz çeşit fazla olmadı. Palamut hiç olmadı, çinekop hiç olmadı. Barbun olmadı. Bu sene hamsi oldu çok uzun sürmedi. İstavrit geliyor tezgahlarımıza onlarla da insanların balık ihtiyacını gideriyoruz. Şuanda 60 lira istavrit, 100 mezgit, 50 lira tirsi" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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