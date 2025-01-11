Zonguldak'ta Pazar Fiyatları Alım Gücünü Düşürdü

Zonguldak'ta pazarda fiyatların yüksek olması alım gücünü düşürdü.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı. Pazarda fiyatların yüksek olması alım gücünü düşürdü.

Tezgahlarda soğan 12,5 lira, patates 10 lira, ıspanak 75 lira, pırasa 40 lira, marul 50 lira, domates 35 lira, patlıcan 60 lira, biber 75 lira, portakal 40 lira, elma 40 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK