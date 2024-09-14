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Zonguldak'ta Palamut Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

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Zonguldak'ta denizlerde yaşanan bolluk nedeniyle palamut fiyatları 50 liradan 75 liraya yükseldi. Esnaf, bu yıl halkın bolca balık yiyeceğini belirtti.

Zonguldak'ta günlerdir denizlerde yaşanan bolluk nedeniyle 50 liradan satılan palamut tezgahlarda 75 liradan alıcı buldu. Palamuda ilginin devam etmesi gözlerden kaçmadı.

Esnaf Oktay Ertürk, "Şuanda palamut 75 liraya çıktı. Kayıklar az tuttu. Balık bolluğu var. Çinekop bolluğu çok. Vatandaş bu sene balık yiyecek. Daha düşer balık. Bu sene halka bedava balık yedireceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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