Zonguldak'ta Palamut Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Zonguldak'ta günlerdir denizlerde yaşanan bolluk nedeniyle 50 liradan satılan palamut tezgahlarda 75 liradan alıcı buldu. Palamuda ilginin devam etmesi gözlerden kaçmadı.

Esnaf Oktay Ertürk, "Şuanda palamut 75 liraya çıktı. Kayıklar az tuttu. Balık bolluğu var. Çinekop bolluğu çok. Vatandaş bu sene balık yiyecek. Daha düşer balık. Bu sene halka bedava balık yedireceğiz" dedi. - ZONGULDAK