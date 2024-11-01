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Zonguldak'ta Palamut Fiyatları Düşerek En Ucuz Balık Oldu

Zonguldak'ta Palamut Fiyatları Düşerek En Ucuz Balık Oldu
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Zonguldak'ta palamut fiyatları düşerek 100 liraya satılmaya başlandı ve tezgahlardaki en ucuz balık haline geldi. Balıkçı Oktay Ertürk, fiyatların daha da düşeceğini belirtti.

Zonguldak'ta tezgahların en ucuz balığı palamut oldu.

Zonguldak'ta günlerdir 150 lirada satılan palamut bugün tezgahlarda 100 liradan alıcı buldu. Palamut fiyatının düşmesiyle birlikte tezgahların en ucuz balığı oldu. Fiyatın düşmesiyle birlikte vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi. Balıkçı Oktay Ertürk, "Palamut fiyatlarında düşüş var. Kayığımız yine balık yakaladı. Balığın fiyatını 100 liraya düşürdük. Balıkların 1 tanesi 1,5 kg geliyor. İsteyen alır dolabına koyar. Her yerde 125 lira 250 lira. Bende 100 lira palamut. Bugün bedava. 2-3 gün sürükleyeceğiz palamutu. Gene bedava balık yiyorlar bana dua etsinler. Daha da yiyecekler. Bolluk devam edecek. Bu fiyatların altına düşüreceğiz daha". - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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