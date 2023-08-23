Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, orman köylüleri, kooperatifleri ve muhtarlar ile bir araya gelerek ormanlar için mücadele etme ve kalkınma konularını görüştü.

Zonguldak'ta orman köylüleri istişare toplantıları devam ediyor.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ormanlar için mücadele eden, her yıl milyonlarca fidanı toprakla buluşturan orman işçi, kooperatifleri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Devrek İlçesine bağlı orman köylerindeki muhtarlar ve kooperatif başkanları ile bir araya gelen Bayraktaroğlu "Orman köylümüzün yerinde kalkındırılması son derece önemli. Orman köylümüze her zaman destek veriyoruz. Onlarla mütemmim cüziyiz yani etle tırnak gibiyiz" dedi. - ZONGULDAK