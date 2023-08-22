Zonguldak'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı 172 Bin 249 Oldu

TÜİK'in verilerine göre Zonguldak'ta 2023 yılı Temmuz ayında 1130 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Temmuz ayı itibarıyla 102 bin 161'i otomobil olmak üzere 172 bin 249 oldu. 4 ösı 163 minibüs, bin 738 otobüs, 26 bin 802 kamyonet, 6 bin 648 kamyon, 19 bin 843 motosiklet, 597 özel amaçlı taşıt ve 10 bin 297 traktör sayısı olarak kayıtlara geçti. 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle toplam 4 bin 610 motorlu kara taşıtının devri yapıldı. Bunun 2 bin 956'sını otomobil, 92'sini minibüs, 24'ünü otobüs, 502'sini kamyonet, 78'ini kamyon, 872'sini motosiklet, 6'sını özel amaçlı taşıt ve 80'ini traktör grubu oluşturdu.

TÜİK 2023 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Zonguldak'ta 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle motorlu kara taşıtı sayısı 172 bin 249 oldu.

TÜİK'in verilerine göre Zonguldak'ta 2023 yılı Temmuz ayında 1130 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Temmuz ayı itibarıyla 102 bin 161'i otomobil olmak üzere 172 bin 249 oldu. 4 ösı 163 minibüs, bin 738 otobüs, 26 bin 802 kamyonet, 6 bin 648 kamyon, 19 bin 843 motosiklet, 597 özel amaçlı taşıt ve 10 bin 297 traktör sayısı olarak kayıtlara geçti.

2023 yılı Temmuz ayı itibariyle toplam 4 bin 610 motorlu kara taşıtının devri yapıldı. Bunun 2 bin 956'sını otomobil, 92'sini minibüs, 24'ünü otobüs, 502'sini kamyonet, 78'ini kamyon, 872'sini motosiklet, 6'sını özel amaçlı taşıt ve 80'ini traktör grubu oluşturdu. - ZONGULDAK