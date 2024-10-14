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Zonguldak'ta Mezgit Balığı Fiyatları Yükseliyor

Zonguldak'ta Mezgit Balığı Fiyatları Yükseliyor
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Zonguldak'ta tezgahların en pahalı balığı mezgit oldu. Mezgitin kilosu 150 liradan satılırken, palamut 100 liraya düştü. Havaların soğumasıyla balık fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

Zonguldak'ta tezgahların en pahalı balığı mezgit oldu.

Zonguldak'ta tezgahlardaki fiyat artışı sürüyor. Mezgit palamudu geride bırakarak tezgahların en pahalı balığı oldu. Mezgidin tezgahlarda kilosu 150 liradan satıldı. Palamut ise mezgidin arkasında kalarak tanesi 100 liradan satıldı. Havaların soğumasıyla birlikte fiyatların yeniden düşmesi bekleniyor.

Balıkçı Oktay Ertürk, "Mezgit normal fiyatı 150 lira. İstavrit 100 lira. İstavritte biraz fazlalık var. Yine bolluk var. Zonguldak halkına bedava balık yedireceğiz. 1-2 gün daha idare etsinler ucuz balık yiyecekler. Şu anda herkes palamuta yöneliyor. Mezgit az çıktığı için ona göre alıyoruz. Palamutta boşluk bekliyoruz. Bu sene palamut bolluk var halkımıza ucuz balık yedireceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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