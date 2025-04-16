Zonguldak'ta Mart 2025'te 470 Konut Satıldı

Zonguldak'ta 2025 yılı Mart ayında 470 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde Mart 2025'te 110 bin 795 konut satışı gerçekleşti. Zonguldak'ta ise aynı dönemde 470 konut satıldı.

Zonguldak'taki satışların detaylarına bakıldığında, ipotekli satışlar 129, diğer satışlar ise 341 olarak kaydedildi. Satış durumuna göre ise 138 konut ilk el, 332 konut ise ikinci el olarak el değiştirdi.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Zonguldak'ta konut satışları yüzde 3 azaldı. Mart 2024'te ilde toplam 485 konut satılmıştı. - ZONGULDAK