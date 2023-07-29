Zonguldak'ta Market Fiyatları Halk Pazarına İlgiyi Artırdı

Zonguldak'ta marketlerdeki sebze-meyve fiyatları halk pazarına ilgiyi artırdı.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarına olan ilgi arttı. Marketlerde sebze-meyve fiyatlarının pahalı olması vatandaşın alım gücünü düşürdü. Vatandaşlar da halk pazarına ilgi gösterdi. Domates 20 TL, biber 35 TL, salatalık 15 TL, patlıcan 20 TL, pırasa 20 TL, bamya 40 TL, üzüm 20 TL, şeftali 30 TL'den satışa sunuldu. Market fiyatlarının yüksek olması nedeniyle pazara geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Marketler hafta içi fiyatları yüksek tutuyor. Halk pazarı kurulacağı gün de fiyatları indiriyor. Onların da işletme giderleri var kendilerine göre haklı olabilirler ama yine de çok yüksek. Halkın cebini düşünmek lazım. Biz de bu sebeple pazara geldik. Pazardan alışveriş yapıyoruz. Pazarcı esnafından da ricamız fiyatları yüksek tutmamaları" diye konuştular. - ZONGULDAK