Zonguldak'ta Konut Satışları Yüzde 23 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Zonguldak'ta 2025 yılı Ağustos ayında 683 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 556 olarak kayıtlara geçmişti.

Satış türlerine bakıldığında, 2025 Ağustos'ta gerçekleşen konut satışlarının 110'u ipotekli, 573'ü ise diğer satışlardan oluştu. Bir önceki yılın aynı döneminde ipotekli satış 58, diğer satışlar ise 498 olarak kaydedilmişti.

Satışın niteliğine göre dağılımda ise 2025 Ağustos ayında 234 ilk el, 449 ikinci el konut satışı yapıldı. 2024 yılının aynı ayında ise 184 ilk el, 372 ikinci el satış gerçekleşmişti.

Böylece Zonguldak'ta konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış göstermiş oldu. - ZONGULDAK