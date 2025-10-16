Haberler

Zonguldak'ta Konut Satışları Eylülde Yüzde 5,6 Azaldı

TÜİK verilerine göre, Zonguldak'ta Eylül 2025'te toplam 677 konut satışı gerçekleşti, geçen yılın aynı ayında bu sayı 717 idi. Satışlar arasındaki değişimler dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Zonguldak'ta Eylül 2025'te toplam 677 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 717 olarak kaydedilmişti.

Verilere göre satışların 128'i ipotekli, 549'u ise diğer satış türlerinden oluştu. Satış durumuna göre ise 237'si ilk el, 440'ı ikinci el konut satışı olarak gerçekleşti. Geçen yılın eylül ayında kentte 93 ipotekli, 624 diğer satış yapılırken; 294 ilk el, 423 ikinci el konut satışı kayıtlara geçmişti.

Böylece Zonguldak'ta konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 oranında azaldı. - ZONGULDAK

