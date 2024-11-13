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Zonguldak'ta Konut Satışları Ekim 2024'te Yüzde 71 Arttı

Zonguldak'ta Konut Satışları Ekim 2024'te Yüzde 71 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim 2024 verilerine göre, Zonguldak'ta konut satışları geçen yıla göre önemli bir artış göstererek 773 adede ulaştı. İpotekli satışlarda da büyük bir yükseliş gözlemlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Ekim 2024 konut satış istatistiklerine göre, Zonguldak'ta konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre önemli bir artış gösterdi. Ekim 2024'te Zonguldak'ta toplam 773 konut satışı gerçekleşirken, bu sayı 2023 yılında 452 idi. Böylece konut satışlarında bir yılda yüzde 71 oranında bir artış kaydedildi.

Satış türlerine göre incelendiğinde, Ekim 2024'te Zonguldak'ta yapılan 773 konut satışının 139'u ipotekli satış olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde ipotekli satış sayısı 36 olarak kaydedilmişti. Diğer satış türlerinde ise bu yıl 634 konut satıldı, 2023'te ise bu sayı 416 idi. Konutların ilk el ve ikinci el durumuna göre dağılımında, 2024 yılı Ekim ayında 325 konut ilk elden satılırken, 448 konut ikinci el olarak satıldı. Geçen yıl aynı ayda ilk el satışlar 156 iken, ikinci el satışlar 296 olarak gerçekleşmişti.

Veriler; Zonguldak'ta konut piyasasında hareketlilik yaşandığını ve konut talebinin geçen yıla göre arttığını gösterdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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