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Zonguldak'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Nedeniyle Halk Pazarı İlgi Görmedi

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Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle halk pazarı boş kaldı. Vatandaşlar, uygun fiyatlara rağmen pazarı tercih etmedi.

Zonguldak'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle halk pazarı ilgi görmedi.

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava halk pazarını vurdu. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı boş kaldı. Pazarda fiyatların uygun olmasına rağmen vatandaşlar beklenen ilgi göstermedi. Tezgahlarda, Soğan 7 lira, Patates 17 lira, Marul 20 lira, Domates 40 lira, Pırasa 20 lira, Mandalina 30 lira, portakal 10 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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