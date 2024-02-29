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Zonguldak'ta İstavrite Yoğun İlgi

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Zonguldak'ta havaların soğumasıyla birlikte istavrit bolluğu yaşandı. İstavrit tezgahlarda 50 liradan satıldı. Hamsi ise yok denecek kadar az ve 150 liradan alıcı buldu.

Zonguldak'ta vatandaşlar istavrite yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta havaların soğumasıyla birlikte istavritte bolluk yaşandı. İstavrit tezgahlarda 50 liradan satıldı.

Diğer yandan; tezgahlarda yok denecek kadar az olan hamsi ise 150 liradan alıcı buldu. Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Allah veriyor. Son 10 gündür istavrit bollaştı. Halkımız da rağbet gösteriyor. 50 lira şu şartlarda pahalı değil. 50 lira balık bedava diyoruz. Hamsi şuanda yok denecek kadar az. 125-150 lira. Sezon Allah nasip ederse Mayıs ayında bitiyor" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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