Zonguldak'ta İstavrite Yoğun İlgi

Zonguldak'ta vatandaşlar istavrite yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta havaların soğumasıyla birlikte istavritte bolluk yaşandı. İstavrit tezgahlarda 50 liradan satıldı.

Diğer yandan; tezgahlarda yok denecek kadar az olan hamsi ise 150 liradan alıcı buldu. Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Allah veriyor. Son 10 gündür istavrit bollaştı. Halkımız da rağbet gösteriyor. 50 lira şu şartlarda pahalı değil. 50 lira balık bedava diyoruz. Hamsi şuanda yok denecek kadar az. 125-150 lira. Sezon Allah nasip ederse Mayıs ayında bitiyor" dedi. - ZONGULDAK