Zonguldak'ta İstavrit ve Hamsi 50 Liradan Satılıyor
Zonguldak'ta balık tezgahlarında istavrit ve hamsi fiyatı 50 liraya düştü. Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, balık bolluğuna dikkat çekerek uygun fiyatlarla satış yaptıklarını belirtti.
Zonguldak'ta tezgahlarda istavrit ve hamsi 50 liradan satıldı.
Zonguldak'ta tezgahlarda balık bolluğu yaşandı. İstavrit ve hamsi 50 liradan satıldı. Hamsi ve istavritin ucuz olduğunu gören vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi. Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Allah'a şükür palamutla başlayan bereket, istavrit ve hamsiyle devam ediyor. Madenci anıtının önünde halkımıza uygun satıyoruz. Kendi kayığımız olduğu için ucuz alıp ucuza satıyoruz. Ucuz olsun hep bol olsun" dedi. - ZONGULDAK