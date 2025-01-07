Zonguldak'ta İstavrit ve Hamsi 50 Liradan Satılıyor

Zonguldak'ta tezgahlarda istavrit ve hamsi 50 liradan satıldı.

Zonguldak'ta tezgahlarda balık bolluğu yaşandı. İstavrit ve hamsi 50 liradan satıldı. Hamsi ve istavritin ucuz olduğunu gören vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi. Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Allah'a şükür palamutla başlayan bereket, istavrit ve hamsiyle devam ediyor. Madenci anıtının önünde halkımıza uygun satıyoruz. Kendi kayığımız olduğu için ucuz alıp ucuza satıyoruz. Ucuz olsun hep bol olsun" dedi. - ZONGULDAK