Zonguldak'ta İstavrit Fiyatları 100 Liraya Çıktı

Zonguldak'ta balık tezgahlarında hamsinin yerini alan istavrit 100 liradan satıldı.

Karadeniz'de palamudun ardından hamsi bolluğu yaşandı. Vatandaşların rağbet gösterdiği hamsi 100 liradan satıldı. Ancak hamsi avının azalmasıyla birlikte kilosu 250 liraya kadar çıktı.

Hamsinin ardından Bu kez de istavrit bolluğu tezgahlara yansıdı. Kilosu 70 ila 100 liradan alıcı bulun istavrit için vatandaşlara adeta sıraya girdi. - ZONGULDAK