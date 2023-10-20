Zonguldak'ta Hamsi Tezgahları Şenlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tezgahlar hamsi ile şenlendi. Kilosu 70 liradan satılan hamsi, vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor.

Karadeniz'de avlanan hamsiler Ereğli ilçesinde tezgahları süslüyor. Palamut tezgahlarda az olarak yer alsa da hamsi ve mezgit vatandaşların ilgisini görüyor. Sabahın erken saatlerinde avlanan balıklar, Kdz. Ereğli ilçesinde tezgahlarda satışa sunuldu. Hamsi 70 liradan, mezgit 100 liradan alıcı buldu.

Hamsinin zaman zaman 50 liraya kadar düştüğünü ifade eden balıkçı esnafı Melih Sönmez, "Şu anda mezgit ve hamsi satıyoruz. Palamut bu sene yok denecek kadar az. Palamut bir sene olur, bir sene olmaz. Bu sene olmayan sene. Seneye nasip olursa olur. Hamsi bu sene güzel. Hamsi olmasa başka satacak balık yok. Vatandaş da uygun olarak hamsi alıyor. En çok cazip olan hamsi ve mezgit. Havalar soğuduğu zaman hamsi biraz daha bollaşır. Mezgit olur, barbun olur, çinakop olur, lüfer olur. Balık fiyatları uygun. Gününe göre fiyatı değişiyor. Balığın azlık çokluk durumuna göre değişiyor. Hamsi 70 lira, mezgit 100-150 lira arasında" diye konuştu. - ZONGULDAK