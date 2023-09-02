Zonguldak'ta Hamsi Fiyatları Uygun, Vatandaşlar İlgi Gösterdi

Zonguldak'ta av yasağının kalkmasının ikinci günün tezgahlar hamsiyle doldu. Hamsinin fiyatının uygun olması vatandaşın ilgisine neden oldu.

Zonguldak'ta av yasağının ikinci gününde yüzler güldü. Dün gece saatlerinde deniz açılan balıkçılar kasa kasa hamsiyle döndü. Limanda mezat usulü satılan hamsiler, sabah saatlerinde tezgahlarda yerini aldı. Tezgahlarda kilosu 50 TL'den satılan hamsiye vatandaşlar da ilgi gösterdi. Sayılarla ilgili bilgi veren balıkçı Oktay Ertürk, "Hamsi bolluğu var şuanda. Fazla sürmez 15 gün sonra bu hamsi kaybolur. Peşine palamut devam ederiz. Fiyatlarda uygun. 50 TL bedava. İlgi de güzel. Bu sene hamsi, palamut ve çinakop olur. Bu sene vatandaş balığa doyacak" dedi. - ZONGULDAK