Zonguldak'ta Hamsi Fiyatları Düşüşte

Zonguldak'ta hamsinin kilosu 80 liradan alıcı buldu.

1 Eylül'de kalkan av yasağıyla birlikte balıkçılar denizlerden avlanmalarını sürdürüyor. Bu sezonda ilk olarak hamsi avlanırken mezgit ve palamut da avlandı. 100 liradan alıcı bulan hamsinin kilosu 80 liraya kadar düştü. Palumutun adedi 100 liradan alıcı bulurken mezgit de 70 ila 100 lira arasından tezgahlarda yerini aldı. Hamsinin kilosu 80 lira olmasına rağmen yeterli ilgiyi görmedi. Balıkçılar, Ekim ayında hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş ile hamsinin bollaşacağını ve fiyatının da düşeceğini açıkladı. - ZONGULDAK