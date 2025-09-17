Haberler

Zonguldak'ta Hamsi Fırtınası: Tezgahlarda 100 Lira

Zonguldak'ta hamsi bolluğu ile birlikte tezgahlarda hamsi fiyatı 100 liradan satılmaya başlandı. Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, bu yıl palamut olmadığını ancak hamsinin bol olacağını belirtti.

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Bu sene daha palamut olmadı. Ama tezgahlar balıksız kalmadı. Hamsi inşallah bol olacak. Bakın tezgahlarda hamsi 100 lira. İstavrit 100 lira ve mezgit 300 liradan satılıyor" dedi. - ZONGULDAK

