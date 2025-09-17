Zonguldak'ta Hamsi Fırtınası: Tezgahlarda 100 Lira

Zonguldak'ta hamsi tezgahlarda 100 liradan alıcı buldu.

Zonguldak'ta tezgahlarda hamsi bolluğu yaşandı.

Hamsi bugün tezgahlarda 100 liradan alıcı buldu. Hamsinin bol olması nedeniyle vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Bu sene daha palamut olmadı. Ama tezgahlar balıksız kalmadı. Hamsi inşallah bol olacak. Bakın tezgahlarda hamsi 100 lira. İstavrit 100 lira ve mezgit 300 liradan satılıyor" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi