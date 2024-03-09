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Zonguldak'ta Halk Pazarındaki Fiyatlar Vatandaşları Memnun Etti

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Zonguldak'ta her hafta kurulan halk pazarında fiyatlar uygun olduğu için vatandaşlar memnun kaldı. Sabah saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, en uygun ve ucuz ürünleri almak için mücadele etti. Pazarın geçtiğimiz haftaya oranla uygun olması, vatandaşların alım gücünü arttırdı.

Zonguldak'ta halk pazarındaki fiyatlar vatandaşları memnun etti.

Zonguldak'ta her hafta çarşamba ve cumartesi günleri kurulan halk pazarı yoğun günlerinden birini yaşadı.

Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren pazara gelerek kendilerine en uygun ve en ucuz ürün almak için mücadele verdi. Öte yandan pazarın geçtiğimiz haftaya oranla uygun olması vatandaşın alım gücünü arttırdı.

Tezgahlarda, Salatalık 35 lira, havuç 20 lira, marul 15 lira, biber 60 lira, domates 35 lira, patlıcan 50 lira, patates 20 lira, soğan 17 lira, elma 25 lira, ıspanak 25 lira, portakal 15 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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