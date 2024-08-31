Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Halk Pazarında Uygun Fiyatlar İlgiyi Artırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı. Tezgahlarda fiyatların genel anlamda uygun olması alım gücünü arttırdı. Pazarda, Soğan 12,5 lira, patates 15 lira, domates 15 lira, salatalık 25 lira, limon 30 lira, fasulye 80 lira, biber 50 lira, kabak 25 liradan alıcı buldu.

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatlarında uygun olması ilgiyi artırdı.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı.

Tezgahlarda fiyatların genel anlamda uygun olması alım gücünü arttırdı. Pazarda, Soğan 12,5 lira, patates 15 lira, domates 15 lira, salatalık 25 lira, limon 30 lira, fasulye 80 lira, biber 50 lira, kabak 25 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

zonguldak Ekonomi Yerel Haberler Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz

 Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltına alındı

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltına alındı

 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler

Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı

Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Adana Demirspor Galatasaray muhtemel ilk 11! Gabriel Sara ve Sanchez oynayacak mı? Ümraniyespor Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! (FULL HD) Ümraniye Karagümrük Trendyol 1. Lig maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Barcelona Valladolid maçı CANLI izle! (FULL HD) Barcelona La Liga maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü! 2024-25 Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? 1-2 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 1-2 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Ereğli, Meram 1-2 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Karabağlar, Bornova, Foça 1-2 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Gaziosmanpaşa, Adalar, Pendik su kesintisi listesi! 1-2 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 1-2 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title