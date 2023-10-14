Zonguldak'ta Halk Pazarında Patates Fiyatları Düştü

Zonguldak'ta her çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarında patatesin kilosu 12 liraya kadar indi. Fasulye ise en pahalı ürün oldu.

Zonguldak'ta halk pazarında patatesin kilosu 12 liraya kadar indi.

Zonguldak'ta her çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı bu hafta sonu da yoğun günlerinden birini yaşadı. Pazarın en ucuz ürünü patates olurken en pahalı ürünü ise fasulye oldu. Patates kilosu 12 TL'den satılırken, fasulye 50 TL'den satıldı. Tezgahlarda, soğan 10 TL, biber 40 TL, salatalık 25 TL, patlıcan 15 TL, domates 20 TL, fasulye 50 TL, marul 20 TL, şeftali 25 TL, mandalina 20 TL'den satıldı. - ZONGULDAK