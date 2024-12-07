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Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Yükseldi

Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Yükseldi
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Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların yüksek olması, vatandaşların alım gücünü olumsuz etkiledi. Sebze ve meyve fiyatları dikkat çekici düzeylere ulaştı.

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların yüksek olması alım gücünü düşürdü.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birine sahne oldu.

Vatandaşlar sabahın ilk saati ile birlikte pazara gelerek alışverişlerini yaptı.

Pazarda fiyatların yüksek olması alım gücünü düşürdü.

Tezgahlarda, Patates 10 lira, soğan 12,5 lira, limon 20 lira, ıspanak 70 lira, marul 40 lira, domates 75 lira, biber 100 lira, limon 40 lira, pırasa 50 lira, patlıcan 50 lira, kabak 20 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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